Kaybolan ineği ararken mahsur kalan köylüleri belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Kaybolan ineği ararken mahsur kalan köylüleri belediye ekipleri kurtardı
6 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan ve tipi nedeniyle mahsur kalan köylüler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Van'ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan ve tipi nedeniyle mahsur kalan köylüler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Şehittepe Mahallesi'nde kaybolan ineği aramaya çıkan 4 kişi, kısa sürede buldukları hayvanla köye döndükleri sırada tipiye yakalandı.
Arazide mahsur kalanların haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, donmak üzere olan köylüler ile ineği kepçeyle köye ulaştırdı.
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