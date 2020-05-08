Kaybolan inekler jandarma tarafından drone ile bulundu - Son Dakika

Kastamonu'da bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.

Merkeze bağlı Tekke köyünde İ.A'ya ait büyükbaş hayvanlar otlarken, bir köpeğin saldırısına uğradı. İ.A, dağılan hayvanlarından 3'ünü bulamadı.

Köylülerin de yardımıyla yapılan aramadan sonuç çıkmaması üzerine hayvanların bulunmaması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince drone ile havadan arama yapıldı.

İnekleri kayboldukları yerden 5 kilometre uzaklıkta Çıban köyü Çiçek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulan jandarma, hayvanları sahibine teslim etti.