Kaybolan iPhone'unuzu bulmanın 6 yolu!

Bazen akıllı telefonlarımızı kaybedebiliyor ve bir yerlerde unutabiliyoruz. Akıllı telefonların artık hayatımızın bir parçası olduğu bugünlerde bu durum oldukça can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki telefonlarımızı bulmanın birkaç yolu mevcut. Biz de bugün kaybolan iPhone'unuzu bulmanın yollarını bir araya getirdik.

İşte kaybolan iPhone telefonunuzu bulmanın yolları

Ailenize ve arkadaşlarınıza sorun

Kaybolan telefonunuzu aramaya öncelikle en yakınınızdan başlamak en mantılı seçenek olabilir. iPhone'unuzu bir yerde görüp görmediklerini arkadaşlarınıza, aile üyelerinize ve hatta iş arkadaşlarınıza sormayı deneyebilirsiniz. Telefonlarınızı siz görmemiş olsanız bile onlar görmüş olabilir.

Kendi numaranızı arayın

Yanınızda başka bir telefonunuz varsa ya da ailenizden ve arkadaşlarınızdan bir telefon ödünç alabilirsiniz. Böylelikle kendi telefonunuzu aramayı deneyebilirsiniz. Gelecek olan titreşim ya da zil sesi ile telefonunuz yakınlardaysa onu bulabilirsiniz. Telefonunuz sessizde ise bu yöntem maalesef işe yaramayacaktır.

Apple Watch ile iPhone'unuza ping atın

Yanınızda başka bir telefon olmasa bile Apple Watch'unuz aracılığı ile iPhone'unuza ulaşabilirsiniz. Apple Watch, iPhone'unuza ping göndererek telefonunuzun nerede olduğunu size gösterebilir. Telefonunuza ping göndermek için aşağıdaki adımlar izleyebilirsiniz.

Kontrol Merkezi'ni açmak için Apple Watch ekranınızı yukarı kaydırın.

Ping iPhone düğmesini bulana kadar menüyü aşağı indirin. Bu sistem, her iki tarafında birkaç çizgi bulunan bir iPhone simgesi ile ifade ediliyor.

iPhone'unuzun ses çıkarması için iPhone'a Ping Ver seçeneğine bir kez dokunun. iPhone'unuzu hem ses çıkarması hem de fkaş ışığını yakması için ise bu seçeneğe basılı tutun.

Apple'ın sunduğu uygulamaları kullanın

Apple, iPhone'unuzu bulmak için birkaç farklı yol sunar. iPhone, iPad ve Mac'te bulunan Find My uygulamasını kullanabilir veya başka Apple aygıtlarınız yoksa iCloud ile de telefonunuzu bulabilirsiniz.

Find My uygulaması ile telefonu bulma

Bir iPhone'unuz varsa, muhtemelen farklı bir Apple cihazınız da vardır. Apple'ın Find My ağının bir parçası olan Find My uygulamasının yardımıyla iPhone'unuzun bilinen son konumunu görebilirsiniz. Diğer Apple cihazınız, Haritalar uygulamalarının yardımıyla size yol tarifi sunabilir. İşte adımlar:

Diğer Apple aygıtınızda Find My uygulamasını açın. Başka bir iPhone, iPad veya Mac olabilir, ancak aygıtın kayıp iPhone'unuzla aynı Apple Kimliğini kullandığından emin olmalısınız.

Cihazlar sekmesine gidin

Bulmaya çalıştığınız iPhone'u seçin

Çıkan tol tarifini izleyin. Bu bölümde ayrıca telefonunuzun ses çıkarmasını da sağlayabilirsiniz.

iCloud ile telefonu bulma

Başka bir Apple markalı cihazınız yoksa, Apple yine de herhangi bir bilgisayardan iCloud'a erişmenize izin verir. iCloud'u iPhone Bul özelliğiyle iPhone'unuzun yerini bulmak dahil olmak üzere birçok farklı noktada kullanabilirsiniz. İşte adımlar:

iCloud.com'a gidin

Apple kimliğinize giriş yapın. bu noktada kayıp iPhone'unuzda kullandığınız Apple Kimliği ile aynı hesap ile giriş yaptığınızdan emin olmalısınız.

iPhone Bul'u tıklayın. Bu aşamada Apple Kimliği parolanızı tekrar girmeniz gerekebilir.

Google konum geçmişinizi kontrol edin

Tıpkı iCloud ve Find My gibi, Google da Haritalar uygulaması yardımı ile telefonunuzun konumuna ulaşabilir. Konum Geçmişinizi görmek ve kayıp iPhone'unuzu bulmak istiyorsanız, bulunduğunuz yerleri görmek için Google Zaman Çizelgesi sayfasına gitmeniz yeterli.

Ancak, bu özelliği sizin aktif etmeniz gerekiyor. Konum Geçmişi özelliği aktif değilse bu özellikten maalesef yararlanamazsınız. Gelecekte bu özelliğin işinize yarayabileceğiniz düşünüyorsanız Google Konum Geçmişi özelliğini bu adımları izleyerek aktif edebilirsiniz:

Google hesabınızın Etkinlik Kontrolleri'ne girin

Konum Geçmişi özelliğini aktif edin

Sonra bu kararınızı onaylayın

Polis ile irtibata geçin

Tüm bu adımlardan hiç biri işe yaramadıysa kayıp telefonunuz çalınmış ya da onu bulan birisi yetkililere teslim etmiş olabilir. Bu yüzden telefonunuza ulaşmak için polise danışabilirsiniz. Umarız bu adıma ihtiyacınız kalmaz ancak tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmak istedik.

Telefonunuz umarız hiç kaybolmaz ancak iPhone'unuzu kaybederseniz, onu bulmanın birçok yolu olduğunu hatırlatmak istedik. Peki siz telefonunuz kaybolduğunda hangi yolları kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.