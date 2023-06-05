Kaybolan kadın 3 gün sonra çoban tarafından bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybolan kadın 3 gün sonra çoban tarafından bulundu

05.06.2023 17:39

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yabani ot toplarken arazide kaybolan 75 yaşındaki kadın, 3 gün sonra bir çoban tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadının, kaybolduğu süreçte topladığı otları yediği belirtildi.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yabani ot toplarken arazide kaybolan kadın, 3 gün sonra bir çoban tarafından bulundu.
Hayvan otlatan çoban tarafından, evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide bulunan 75 yaşındaki Menşure Dumlu, arazinin engebeli olması nedeniyle traktörle alındı.

OT YİYEREK HAYATTA KALMIŞ

Araziden getirilerek yolda kendisini bekleyen sağlık çalışanlarına teslim edilen kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Felahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadının, kaybolduğu süreçte topladığı otları yediği öğrenildi.

Kaybolan kadın 3 gün sonra çoban tarafından bulundu

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Öte yandan, Dumlu'yu bekleyen yakınları kavuşma anında sevinç yaşadı. Yabani ot toplamak için 2 Haziran Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi Sıtmapınarı mevkisine giden Dumlu'nun eve dönmemesi üzerine jandarma, polis ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Felahiye, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaybolan kadın 3 gün sonra çoban tarafından bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş
00:16 Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
00:10 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
00:06 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
23:52 Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
23:51 Meksika'da metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü
23:49 Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor
23:44 Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar
23:32 HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
23:28 HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 01:35:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kaybolan kadın 3 gün sonra çoban tarafından bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement