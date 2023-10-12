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Kaybolan Kadının Şüpheli Eşi Pavyonda Alkol Alıp Eğlendi - Son Dakika

Kaybolan Kadının Şüpheli Eşi Pavyonda Alkol Alıp Eğlendi

Son Güncelleme: 12.10.2023 12:14

Konya'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın şüpheli eşi T.K., eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gidip alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı. T.K.'nin iş arkadaşı, pavyon gezisi hakkında bilgi verirken, T.K.'nin eşi için çelişkili açıklamalar yaptığı belirtildi.

6 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın şüpheli eşi T.K.'nin, eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.
Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 99 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi T.K. tarafından ortadan kaybedildiğini düşünüyor.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, derinlemesine ele aldığı kayıp dosyasında, bu kez şüpheli eş T.K.'yle ilgili pes dedirten bir bilgiye ulaştı. Anlı'nın ulaştığı, T.K.'nin iş arkadaşı Hakan Kabak, T.K.'nin kayıp tarihinden 8 gün sonra, 14 Temmuz'da kendisini arayıp "Bana 100 bin lira para çıktı. 60 bin lira ile araba aldım, 40 bin lira kaldı. Gel seni pavyona götüreyim" dediğini, birlikte önce lunaparkta birer alkol aldıklarını söyledi.
Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken T.K.'nin alkol aldıkları esnada, telefonla konuştuğu kızına "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediğini kaydeden Hakan Kabak, "Lunaparkta alkol aldıktan sonra pavyona gittik. T., masaya, mekanda çalışan iki kadını çağırdı. Onlarla eğlendik. Gece saat 01.00-10.30 arası geri döndük. T. o gece 6 şişe alkol aldı" diye konuştu.
İzleyenler ve kayıp Bedriye Kılıç'ın ailesi, Hakan Kabak'ın açıklamaları sonrası bu kadarı da olmaz dedi. Şüpheli eş eğlence mekanına gittiğini kabul ederken eşi için kızına, "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediğini inkar etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Müge Anlı, Akşehir, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan Kadının Şüpheli Eşi Pavyonda Alkol Alıp Eğlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaybolan Kadının Şüpheli Eşi Pavyonda Alkol Alıp Eğlendi - Son Dakika
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