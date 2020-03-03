Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor - Son Dakika

Kaybolan kardeşlerden haber alınamıyor

6 saat önce

Şanlıurfa'da kaybolan 12 ve 13 yaşlarındaki iki kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor.

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Şanlıurfa'da kaybolan 12 ve 13 yaşlarındaki iki kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, biri 12, diğeri 13 yaşında olan Mustafa Gören ve Yunuscan Gören kardeşler dün akşamdan bu yana kayıp. Çocuklarından haber alamayan aile fertleri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Emniyet ekipleri kayıplara karışan çocukların bulunması için çalışma başlattı. Çocukların son olarak merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi 23 Nolu toplu taşıma otobüsünde görüldüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Mustafa Gören, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:44 Kaynak: İHA
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