Kaybolan keçiler 5 kilometre uzakta bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan 2 keçi jandarma ekiplerince bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan 2 keçi jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kuzca Mahallesi'nde yaşayan Hatice Karakaya, 2 keçisinin kaybolduğunu belirterek jandarmaya başvurdu.

İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, yaptıkları arama çalışmalarında keçileri 5 kilometre uzaklıktaki kayalık bölgede buldu.

Keçiler, Karakaya'ya teslim edildi.

Tek geçim kaynağının keçiler olduğunu ifade eden Karakaya, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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