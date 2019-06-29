Son Dakika Haberleri: Kaybolan keçiler 5 kilometre uzakta bulundu
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Kaybolan keçiler 5 kilometre uzakta bulundu

3 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan 2 keçi jandarma ekiplerince bulundu.

Kaybolan keçiler 5 kilometre uzakta bulundu, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan 2 keçi jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kuzca Mahallesi'nde yaşayan Hatice Karakaya, 2 keçisinin kaybolduğunu belirterek jandarmaya başvurdu.
İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, yaptıkları arama çalışmalarında keçileri 5 kilometre uzaklıktaki kayalık bölgede buldu.
Keçiler, Karakaya'ya teslim edildi.
Tek geçim kaynağının keçiler olduğunu ifade eden Karakaya, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:20 Kaynak: AA
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