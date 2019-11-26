Son Dakika Haberleri: Kaybolan keçiler jandarma tarafından 48 saat sonra bulundu
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Kaybolan keçiler jandarma tarafından 48 saat sonra bulundu

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 gün önce kaybolan 22 keçi jandarma tarafından bulundu.

Kaybolan keçiler jandarma tarafından 48 saat sonra bulundu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 gün önce kaybolan 22 keçi jandarma tarafından bulundu.

Güder Mahallesi'ndeki vatandaşların keçilerini otlatan C.K, 100 baş olan sürüdeki 22 keçinin kaybolduğunu fark etti.

Keçilerin çalındığı veya kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetleri kapsamında hayvanların Karadağ mevkisinde olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 48 saat sonra bulunan keçiler, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Keçi sahipleri ve çoban C.K. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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