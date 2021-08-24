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Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti - Son Dakika

Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti

24.08.2021 10:44
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti, System.String[]

BURSA'da Rüstem Avcı, 6 yıl baktığı kedisi 'Simba'nın kaybolması üzerine anısını yaşatmak için özel üretim kedi başlı ukulele yaptı.

BURSA'da Rüstem Avcı, 6 yıl baktığı kedisi 'Simba'nın kaybolması üzerine anısını yaşatmak için özel üretim kedi başlı ukulele yaptı. Patentini aldığı 'Simba' adını verdiği ukuleleyi dünyaya sattıklarını belirten Avcı, "Simba ukulelerinin en güzel yanı, ondan elde ettiğimiz kazancın yüzde 12'sini sokak hayvanlarına harcıyoruz" dedi.

Bursa'da müzik aletleri satan iş yeri sahibi Rüstem Avcı'nın, 6 yıl boyunca dükkanında baktığı 'Simba' isimli kedisi, kayboldu. Tüm aramasına rağmen bulamadığı kedisinin anısını yaşatmak isteyen Avcı, 'Simba'nın şeklini ukulelenin baş kısmına tasarladı. Kedi başlı ukulelenin seri üretimine geçen Avcı, birçok ülkeye de ihracat yapmaya başladı. İş yerlerindeki tüm çalışanlarının hayvansever olduğunu ve tüm gelirlerinin yüzde 12'sini sokak hayvanlarına başladığını belirten Avcı, kedi başlı ukuleleyi görenlerden olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

'ACISI FARKLI OLDU'Kedisi 'Simba'yı bulma sürecinden bahseden Rüstem Avcı, "Bizim bütün çalışanlarımız hayvansever olmak zorunda değil hayvan gibi sever olmak zorunda. Bu konuda mesleki yeterlilik tabi önemli ama hayvansever olma zorunluluğunu mutlaka çalışanlarımıza dayatıyoruz. Hayatın estetiği içerisinde müzik de var, hayvanlar da var. Bütün canlılar da var. Doğal olarak biz de bundan kendimizi ayrı düşünemiyoruz. Her gün doğal olarak iş yerimizin önünden birçok kedi, köpek gelip geçiyor. Ancak bir tane kedi geldi. Arabanın motorundan çıktı, kalbimize girdi. Küçücük bir şeydi. Biz bunu çok sevdik. Öyle bir ilişki kurdu ki birçok kedi var ama o bizim için bambaşkaydı. Sonra bu kedi kayboldu. Sırra kadem bastı. 6 yıl bizimle yaşamıştı. Onun acısı diğerlerinden farklı oldu. Epeyce aradık ama bulamadık" dedi.'DÜNYAYA SATIYORUZ'

Simba için proje ürettiklerini belirten Avcı, "Simba'yı yaşatalım dedik. Bianca Simba adı altında 2 aylık bir çalışmanın ardından ukulele ürettik. Herkesin alıp çalabileceği bir enstrüman ürettik. Estetiği de Simba'ya uygun olduğu için 2 aylık bir tasarımın ardından Biancha Simba Ukulele'yi ürettik ve çok müthiş dönüşler aldık. İyi ki de üretmişiz. Şimdi dünyaya satışını yapıyoruz. Tasarım bir hayalle başladı ama zaman ilerledikçe gördük ki biz bu alanda en iyi ürünü üretmişiz. Kalite ve estetik anlamında iyi bir ürün ortaya koyduk. Daha sonra bunun patentini ve lisansını da aldık. Dolayısıyla şu anda ukulele piyasasında en üst sıralarda. Bianca Simba Ukulelerinin en güzel yanı ondan elde ettiğimiz kazancın yüzde 12'sini sokak hayvanlarına harcıyoruz" diye konuştu.


Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti

Rüstem Avcı, İhracat, Müzik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti - Son Dakika


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