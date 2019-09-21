Son Dakika Haberleri: Kaybolan Kıbrıs Gazisi Gündüz'ün cansız bedeni bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaybolan Kıbrıs Gazisi Gündüz'ün cansız bedeni bulundu

1 saat önce

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir köyde 4 gün önce bahçe sulamak için evden çıkan ve haber alınamayan Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz'ün cansız bedeni bulundu.

Kaybolan Kıbrıs Gazisi Gündüz'ün cansız bedeni bulundu, System.String[]

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir köyde 4 gün önce bahçe sulamak için evden çıkan ve haber alınamayan Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz'ün cansız bedeni bulundu.


Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden alzheimer hastası Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz (63), 4 gün önce sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için evden çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ile birlikte korucular, köy sakinleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gündüz'ü arama çalışmalarının 4'üncü gününde acı haber geldi. İlçe genelinde arama çalışması yapan ekipler, Gündüz'ün köyünden 3 kilometre uzakta görüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye yoğunlaşan ekipler, yaptığı aramada derenin kenarında Aziz Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı.


Bölgede jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Gündüz'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Kıbrıs, Sabah, Maden, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Parkta spor yapan 15 arkadaş, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle karakolluk oldu
Bingöl'de 27 öğrenci civayla oynadıkları için hastaneye kaldırıldı Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu Ünlü rapçi Şehinşah, gözaltına alınıp daha sonra ise serbest bırakıldığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 13:56:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan Kıbrıs Gazisi Gündüz'ün cansız bedeni bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]