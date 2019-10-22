Son Dakika Haberleri: Kaybolan kişi için arama çalışmaları başladı
Son Dakika Güncel Kaybolan kişi için arama çalışmaları başladı

Kaybolan kişi için arama çalışmaları başladı

45 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kaybolduğunu bildirdiği kişi için arama çalışması başlatıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kaybolduğunu bildirdiği kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilgın ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ali Yanar eve gelmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulunarak, yardım istedi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Polis ve Jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin, drone desteğiyle Ilgın kırsalı ve ağaçlık alanda yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında kentteki MOBESE kameraları da incelemeye alındı.

Ekipler, kaybolduğu bildirilen Yanar'ın cep telefonu ile yaptığı son görüşmeleri de mercek altına alaraksoruşturmayı derinleştirdi.

Kaybolan kişi için arama çalışmaları başladı

Ali Yanar, Konya, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:59 Kaynak: AA
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