Kaybolan kişinin cesedi 3 gün sonra sahile vurmuş olarak bulundu - Son Dakika

Kaybolan kişinin cesedi 3 gün sonra sahile vurmuş olarak bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 gün önce evinden yüzmek üzere çıkan kişinin cesedi Avcılar sahilinden 6 mil açıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce evinden yüzmek üzere çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kişi havadan ve karadan arama çalışmaları sonuç vermemişti. Bugün Edremit'in Avcılar Mahallesi sahilinde vatandaşlar açıklarda ceset gördükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine karada jandarma ekipleri denizde ise Sahil Güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma ekipleri ihbarda bulunan cesedi bulabilmek için seferber oldu. Denizde yoğun dalga nedeniyle cesedin yer değiştirmesi üzerine uzun süre süren arama çalışmaları sonrası cesede sahilin 6 mil açıklarında ulaşıldı.

Cesedin 3 gün önce Altınkum Mahallesi'nde evinden yüzmek için ayrılan 84 yaşındaki Bayram Kirpi olduğu ileri sürüldü. Kirpi, kayıp ihbarı üzerine havadan helikopter, denizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri tarafından aranmış ancak sonuç alınamamıştı.

Kaybolan kişinin kullandığı 57 KH 576 motosiklet ve özel eşyaları kişinin denize girdiği Altınkum sahil bölgesinde bulunmuştu. Ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.