Son Dakika Haberleri: Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu - Tekirdağ

Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu - Tekirdağ

2 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 15 gündür haber alınamayan kişinin cesedi, barakada bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 15 gündür haber alınamayan kişinin cesedi, barakada bulundu.

Alınan bilgiye göre, iki hafta önce vefat eden annesinin defnedilmesinin ardından haber alınamayan Salim Kara'nın (58) yakınları, jandarma ve polise başvurdu.

Arama çalışmaları devam ederken Kara'nın cesedi, Sağlamtaş Mahallesi'nde çobanların güneşten korunmak üzere yaptıkları barakada, bir çiftçi tarafından bulundu.

Jandarma ekipleri ile savcının incelemesinin ardından Kara'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:22 Kaynak: AA

Jandarma, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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