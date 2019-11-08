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Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan kız çocuğu 3 saat sonra bulundu

Kaybolan kız çocuğu 3 saat sonra bulundu

7 saat önce

Afyonkarahisar'da okul sonrası evine dönmeyen 8. sınıf öğrencisi kız çocuğu, jandarma ekiplerinin 3 saatlik arama çalışmalarının ardından evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kaybolan kız çocuğu 3 saat sonra bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar'da okul sonrası evine dönmeyen 8. sınıf öğrencisi kız çocuğu, jandarma ekiplerinin 3 saatlik arama çalışmalarının ardından evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.


Olay; 6 Kasım Çarşamba günü Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Cumhuriyet köyünde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Uluköy'e taşımalı olarak okula giden 8. sınıf öğrencisi Arzu Gül Vural, okul sonrası evine dönmedi. Çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu hemen jandarmaya bildirdi. Geniş çaplı arama çalışması başlatan jandarma ekipleri Vural'ın Uluköy'de bakkaldan yiyecek ve içecek aldığını tespit etti. Okul ve çevresinde arama yapan jandarma ekipleri bölgeyi taramaya başladı. Aramalara Uluköy ortaokulu öğretmenleri de katılırken Arzu Gül Vural, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından evine 3 kilometre uzaklıktaki Dombayova köyü kırsalındaki TV istasyonunda bulundu. Vural sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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