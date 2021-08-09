Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu - Son Dakika

Hadımköy'de dün gece kaybolan 2'si kardeş 3 kız çocuğunun bulunduğu haberini alan aileler, sevinçten havalara uçtu. Kız çocuklarının anneleri ise gözyaşlarını tutamadı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde saat 22.00 sıralarında bulunmuştu. Çocukların bulunduğu haberini alan aileler sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Çocukların bulunması mahallede de büyük sevinç oluşturdu. Çocukların anneleri evden çıkarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine doğru yola çıktı.

DÜNYALAR BENİM OLDU

Çocuklarının bulunduğunu öğrenince gözyaşlarını tutamayan Semiha Memiş, "Dünyalar benim oldu. Emeği geçen dua eden herkesten Allah razı olsun. Güneş battığından beri dünya kafama yıkılmıştı" diye konuştu.

"ŞİMDİ SARILMAYI BEKLİYORUM, ONLARI TATİLE GÖTÜRECEĞİM

Çocukları tatile götüreceğini söyleyen anne Semra Yüksel, "Şimdi sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim, ben onları tatile götüreceğim. Gelsinler yataklarında yatsınlar. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

(Batuhan Toprak/İHA)