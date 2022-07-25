KAYBOLAN KÖPEĞİ ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Geçen 11 Temmuz'da, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Mercimek ailesinin 'Bulut' isimli köpekleri kayboldu. Aile, ormanda yaptığı aramalara rağmen köpeklerini bulamadı. Aile bireyleri, bölgedeki ağaçların üzerine ve çevre köylerdeki direklere ilanlar asarak yardım istedi. Kayıp köpek, 21 Temmuz'da ormanda devriye gezen Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Şefliği Toplu Koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları Musa Bozkurt ve Ali Kemal Aksöz tarafından bulundu. Aileye müjdeli haberi ulaştıran ekipler, hayvanı sahibi Ali Mercimek'e teslim etti. Köpeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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