Son Dakika Haberleri: Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika Güncel Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

İngiltere'nin Essex kentinde köpeği kaybolan yaşlı adamın, köpeğine kavuşma ve gözyaşlarına boğulma anı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaybolan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

İngiltere'nin Essex kentinde köpeği kaybolan yaşlı adamın, köpeğine kavuşma ve gözyaşlarına boğulma anı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Köpeğin ormanda bir tilki yuvasında mahsur kaldığı anlaşılırken, arkadaşları ile köpeğini kurtaran yaşlı adam sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Alan Whitton ormanda yürüyüş yaptığı sırada yanındaki köpeğini başka bir köpek kovalamaya başladı. Bunun üzerine kaçan köpeğinin arkasından giden 49 yaşındaki adam, tüm çabalarına rağmen köpeği bulamadı. İki gün boyunca köpeğini arayan Whitton hiçbir ize rastlayamadı. Daha sonra başka bir köpeğin sahibinden gelen bilgi sonrasında daha önce yürüyüş yaptığı bölgeye giden adam, diğer köpeklerin toprağın altındaki bir tilki yuvasını kokladıklarını ve havladıklarını gördü. Yardıma gelen kişilerle köpeklerin kokladıkları yeri kazmaya başlayan Alan Whitton, 2 saatin sonunda köpeğine ulaşabildi. Köpeğine kavuşan Whitton'un, köpeğini bulduktan sonraki duygu dolu anları sosyal medyada 'yaşlı adamın ağlaması' notuyla paylaşıldı. Paylaşılan görüntü sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin başının göründüğü çukur ve elleriyle kazan adam

-Adamın köpeğini çukurdan çıkarması ve gözyaşlarıyla sarılması

-Etraftakilerin sevinç sesleri ve adamın ağlaması

-Köpeğe tasma takılması


İngiltere, Essex, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
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