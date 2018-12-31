Kaybolan Köpeğini Arıyor
1 saat önce
Samsun'da 4 gün önce kaybolan 'Gofret' isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak.
Samsun
'da 4 gün önce kaybolan 'Gofret' isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak. Canik
ilçesi Toptepe Mahallesi'nden 4 gün önce kaybolan köpeğini hala bulamayan köpek sahibi Sefa Cüheroğlu, köpeği Gofret'i bulana Samsun'da bir lokantada yemek ısmarlayacak. Köpeğinin akşam saatlerinde kaybolduğunu belirten Sefa Cüheroğlu, "4 gündür köpeğimizi arıyoruz. Her yere baktık ama bulamadık. Aramaya devam ediyoruz. Paniğe kapılıp buradan uzaklaşmış olabilir. Görenlerin arayıp haber vermesini istiyoruz. Lütfen gören varsa arasın. Köpeğimizi bulana Samsun'da istedikleri bir lokantada yemek ısmarlayacağım" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:54 Kaynak: İHA
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