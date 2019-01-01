Son Dakika Haberleri: Kaybolan Köpeğini Arıyor

Kaybolan Köpeğini Arıyor

1 saat önce

Samsun'da 4 gün önce kaybolan 'Gofret' isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak.

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Samsun'da 4 gün önce kaybolan 'Gofret' isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nden 4 gün önce kaybolan köpeğini hala bulamayan köpek sahibi Sefa Cüheroğlu, köpeği Gofret'i bulana Samsun'da bir lokantada yemek ısmarlayacak. Köpeğinin akşam saatlerinde kaybolduğunu belirten Sefa Cüheroğlu, "4 gündür köpeğimizi arıyoruz. Her yere baktık ama bulamadık. Aramaya devam ediyoruz. Paniğe kapılıp buradan uzaklaşmış olabilir. Görenlerin arayıp haber vermesini istiyoruz. Lütfen gören varsa arasın. Köpeğimizi bulana Samsun'da istedikleri bir lokantada yemek ısmarlayacağım" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, 3. Sayfa
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