Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek

27.03.2022 14:16
Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek

Elazığ'da yaşayan Savaş Bal, bir hafta önce kaybolan "kangal" cinsi köpeğini bulana, keçi ve 2 bin lira ödül vermeyi vadetti.

Elazığ'da yaşayan Savaş Bal, bir hafta önce kaybolan "kangal" cinsi köpeğini bulana, keçi ve 2 bin lira ödül vermeyi vadetti.

Merkeze bağlı Üçağaç köyünde yaşayan Bal (49), yaklaşık 7 yıldır baktığı köpeğinin 7 gün önce kaybolması üzerine jandarmaya başvurdu.

Köpeğinin çalınmış olabileceğinden şüphelenen Bal, 30 yılını müzisyen olarak geçirdikten sonra doğayla iç içe yaşamak için Üçağaç köyü kırsalında kurduğu çiftlikte köpeği 7 yıldır yalnız yaşadığını söyledi.

Çok sevdiği köpeğinin kaybolduğunu ifade eden Bal, "Kent merkezine gitmiştim. Döndüğümde köpeğimin olmadığını fark ettim. Köpeğimin çalınmış olabileceğinden şüpheleniyorum. Köpeğim can dostumdu, kaybolmasına çok üzülüyorum. Herkesten köpeğinin bulunması için destek bekliyorum. Köpeğimi görenlerin haber vermesi halinde bir keçi ile 2 bin lira ödül vereceğim." dedi.

YORUMLAR
500
Başkan son sözü söylemek üzere! Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor Başkan son sözü söylemek üzere! Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor Yemenli 450 aile 7 yıldır sığındıkları mülteci kampından çıkarılma tehdidi yaşıyor Yemenli 450 aile 7 yıldır sığındıkları mülteci kampından çıkarılma tehdidi yaşıyor

Elazığ, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 14:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement