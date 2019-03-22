Son Dakika Haberleri: Kaybolan Köpeğini Bulana Yemek Ismarlayacak

Kaybolan Köpeğini Bulana Yemek Ismarlayacak

1 saat önce

Sakarya'da 3 gün önce kaybolan 'Efe' isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak.

Kaybolan Köpeğini Bulana Yemek Ismarlayacak, System.String[]
Sakarya'da 3 gün önce kaybolan 'Efe' isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak.

Adapazarı ilçesi Orta Mahallesi Çeşme meydan caddesinden 3 gün önce kaybolan köpeğini tüm aramalarına rağmen bulamayan köpeğin sahibi Gözde Erman, köpeği Efe'yi bulana Adapazarı'nda bir lokantada yemek ısmarlayacak. Köpeğinin daha öncede bir kez kaybolduğunu söyleyen Gözde Erman, "Sabah uyandığımda evimin önünde kulubesinde bağlı olan köpeğimin olmadığını fark ettim, Her yere baktık ama bulamadık. Aramaya devam ediyoruz. Paniğe kapılıp buradan uzaklaşmış olabilir. Görenlerin arayıp haber vermesini istiyoruz. 0543 933 64 91 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Bulana istediği lokantada yemek ısmarlıyacağım" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Adapazarı, Sakarya, EFE, Güncel
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