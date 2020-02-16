Kaybolan köpek karakola sığındı - Son Dakika
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Kaybolan köpek karakola sığındı

24 dakika önce

Erzincan'da kaybolan Golden cinsi köpek Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı.

Kaybolan köpek karakola sığındı, System.String[]

Erzincan'da kaybolan Golden cinsi köpek Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı. Polislerin 'Karamel' adını verdikleri köpek karakolun maskotu haline geldi.


Erzincan merkezde kaybolan ya da sahibi tarafından terk edilen Golden cinsi köpek Karaağaç Mahallesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı. Boynunda takılı tasmasında ismi olmadığı için polisler tarafından "Karamel" adı verilen köpek karakolun adeta maskotu haline geldi. Soğuk kış günlerinde üşümemesi için karakolun arka bahçesinde bulunan kulübede kalan Karamel, karakolda görev yapan polisler tarafından çok sevildi. Polislerin adeta gözü gibi baktığı ve sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Karamel karakolda görev yapan emniyet mensupları ile beraber mesai yapıyor. Emniyet mensuplarının şefkati ise Karamel'e güven veriyor. Sosis ve kuru mama ile beslenen köpek yalnız kaldığı zamanlarda ise huysuzlanarak oyun oynamak istiyor. Eğitimli olduğu düşünülen Karamel'in polislerle oyun oynarken verilen komutları yerine getirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.


Karamel'in kendiliğinden karakola geldiğini kaydeden polisler, köpeğin artık emniyette olduğunu ifade etti. - ERZİNCAN

Erzincan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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