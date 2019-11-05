Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

Hayvanları teslim alan Erzurumluoğlu, jandarmaya teşekkür etti.

Harekete geçen Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde kırsalında yaptıkları arama sonucu sürüyü kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta buldu.

Alınan bilgiye göre, Ovakent beldesinde Abdullah Erzurumluğlu jandarmayı arayarak, gece 02.00 sıralarında çoban M.K'nin uyuması sonucu yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.

Yozgat 'ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan 600 küçükbaş hayvanı jandarma bulup sahibine teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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