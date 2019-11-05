Son Dakika Haberleri: Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu
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Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

6 saat önce

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan 600 küçükbaş hayvanı jandarma bulup sahibine teslim etti.

Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu, System.String[]

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan 600 küçükbaş hayvanı jandarma bulup sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Ovakent beldesinde Abdullah Erzurumluğlu jandarmayı arayarak, gece 02.00 sıralarında çoban M.K'nin uyuması sonucu yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.

Harekete geçen Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde kırsalında yaptıkları arama sonucu sürüyü kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta buldu.

Hayvanları teslim alan Erzurumluoğlu, jandarmaya teşekkür etti.

Boğazlıyan, Jandarma, Ovakent, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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