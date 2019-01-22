Son Dakika Haberleri: Kaybolan Koyunlar Drone ile Bulundu

Kaybolan Koyunlar Drone ile Bulundu

9 dakika önce

Kaybolan koyunlar drone ile bulunduÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir vatandaşın kaybolan koyunlarını jandarma ekipleri drone ile buldu.

Kaybolan koyunlar drone ile bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir vatandaşın kaybolan koyunlarını jandarma ekipleri drone ile buldu.
Edinilen bilgiye göre, Alemşah köyünde yaşayan bir kişi, araziye otlatmak için bıraktığı 30 küçük baş hayvanını aramasına rağmen bulamadığını belirterek Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat etti. Havanın aydınlanması ile olay yerine giden jandarma ekipleri saat 08: 40 sıralarında arazide drone ile arama yaptı. Ekipler, yaptıkları tarama sonucu 30 küçük baş hayvanı bularak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:22 Kaynak: İHA

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