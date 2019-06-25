Son Dakika Haberleri: Kaybolan koyunları jandarma buldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaybolan koyunları jandarma buldu

2 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ahırdan kaçan 10 küçükbaş koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaybolan koyunları jandarma buldu, System.String[]
Kilis'in Elbeyli ilçesinde ahırdan kaçan 10 küçükbaş koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Taşlıbakar köyünde Aynur Ağcabay, ahırındaki 10 adet koyunun ahırda olmadığını fark edince durumu 156 imdat telefonunu arayarak bildirdi. İl Jandarma Komutanlığından iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 2 kilometre mesafedeki boş arazide bulundu. Jandarma ekipleri, koyunları Aynur Ağcabay'a teslim etti. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
Kilis, Elbeyli, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı! Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 14:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan koyunları jandarma buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]