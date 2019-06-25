Kaybolan koyunları jandarma buldu
2 saat önce
Kilis'in Elbeyli ilçesinde ahırdan kaçan 10 küçükbaş koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
'in Elbeyli
ilçesinde ahırdan kaçan 10 küçükbaş koyun jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Taşlıbakar köyünde Aynur Ağcabay, ahırındaki 10 adet koyunun ahırda olmadığını fark edince durumu 156 imdat telefonunu arayarak bildirdi. İl Jandarma Komutanlığından iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 2 kilometre mesafedeki boş arazide bulundu. Jandarma ekipleri, koyunları Aynur Ağcabay'a teslim etti. - KİLİS
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