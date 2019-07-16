Son Dakika Haberleri: Kaybolan koyunları jandarma buldu
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Kaybolan koyunları jandarma buldu

24 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaybolan koyunları jandarma buldu, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Ağalar Mahallesi'nde Hayati Ünver, ahırda koyunlarının olmadığını fark edince durumu 156 imdat telefonunu arayarak bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köy okulunun kazan dairesinde buldu.
Jandarma ekipleri, koyunları Ünver'e teslim etti.
Koyunların sahibi Ünver, jandarma ekiplerine yardımları için teşekkür etti.
Jandarma, Ilgın, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:01 Kaynak: AA
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