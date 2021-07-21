Kaybolan koyunları jandarma buldu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan 13 küçükbaş hayvan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18 kilometre uzaklıkta bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde 19 Temmuz günü koyunlarını kaybeden H.O., Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Hayvanların kaybolduğu bölgede drone ile arama yapan ekipler sık ormanlık alan nedeniyle bir iz bulamadı. Daha sonra karadan devam eden aramalarda bugün jandarma ekipleri tarafından 13 koyun bulundu. Kayboldukları yerden yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan koyunlar sahibine teslim edildi. - MANİSA