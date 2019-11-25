Son Dakika Haberleri: Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu
Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün açık arazide kaybolan koyunlar, bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün açık arazide kaybolan koyunlar, bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, kendisine ait koyun sürüsünü otlatmak amacıyla merkeze bağlı Boztepe Köyü yakınlarında araziye bırakan A.K., geri döndüğünde koyunlarını bıraktığı yerde bulamadı. Durum üzerine A.K., jandarma ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Önceki gün meydana gelen olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri belirtilen bölge ve çevresinde araştırmalar yaptı. 13 adet koyun yapılan araştırmaların ardından boş arazi içerisinde jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Boztepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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