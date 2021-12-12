KAYBOLAN KOYUNLARINI ARARKEN MAHSUR KALAN BABA İLE OĞLU KURTARILDI - Son Dakika

KAYBOLAN KOYUNLARINI ARARKEN MAHSUR KALAN BABA İLE OĞLU KURTARILDI

ERZİNCAN'da kaybolan koyunlarını ararken kayalık alanda mahsur kalan baba ile oğlu jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN'da kaybolan koyunlarını ararken kayalık alanda mahsur kalan baba ile oğlu jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Erzincan'ın Ergan köyünde yaşayan Hasan Gündoğdu ile oğlu Ekber Gündoğdu dün akşam kaybolan koyunlarını aramaya çıktı. Arama sırasında kayalık alanda buldukları 3 koyunu kurtarmak isteyen baba ile oğlu aşağıya inemeyerek mahsur kaldı. Durumu cep telefonu ile AFAD ve jandarmaya bildiren baba- oğul, gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası bulundukları yerden koyunları ile birlikte kurtarıldı. Evlerine dönen baba ile oğlu ekiplere teşekkür etti.

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