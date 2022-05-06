Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu - Son Dakika
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Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu

06.05.2022 10:10

Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu Manisa'da evlerinin bahçesinde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolan küçük kız, arama kurtarma ekipleri tarafından evinin 1 kilometre uzağındaki bir duvarın kenarında uyurken bulundu.

Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu

MANİSA - Manisa'da evlerinin bahçesinde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolan küçük kız, arama kurtarma ekipleri tarafından evinin 1 kilometre uzağındaki bir duvarın kenarında uyurken bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Emlakdere Mahallesinde dün akşam üzeri saat 19.00 sıralarında evinin bahçesinde oynarken bir anda ortadan kaybolan Zümral Efe isimli 5 yaşındaki kız çocuğunu kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 buçuk saat arayan ailesi çocuklarını bulamayınca durumu saat 21.30'da 112'yi arayarak jandarmaya bildirdi. İhbarın alınması ile birlikte ilk etapta Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığından 3 Asayiş Timi, 2 Trafik Timi, 3 JASAT Timi, Jandarma İz Takip Köpeği hemen olay bölgesine sevk edildi. Manisa AFAD ve AKUT ekipleri ile beraber ortak arama çalışması başlatan ekiplere Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri de katıldı. Kaybolan küçük kızın bulunması için bölgede İHA (İnsansız Hava Aracı) da kullanılması için irtibata geçildi. Küçük kız, bölgede arama çalışmalarına katılan JASAT Timi tarafından saat: 22.30 sıralarında evinden yaklaşık olarak 1 kilometre uzaklıkta bir duvarın kenarında uyurken bulunarak ailesine teslim edildi. Oldukça korkan aile bireyleri kızlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken baba Tahir Efe başta jandarma olmak üzere evlatlarını sağ salim bularak getiren tüm ekiplere teşekkür etti. Sağlık ekipleri tarafından muayenesi yapılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu
Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu
Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu
Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu

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Arama Kurtarma, Jandarma, oyunlar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan küçük kız evinin 1 kilometre uzağında duvar kenarında uyurken bulundu - Son Dakika


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