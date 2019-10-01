Son Dakika Haberleri: Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
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Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

55 dakika önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

Pelitkoyağı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan M.Ş, sürüsünde eksik olduğunu fark edince jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya ve motorlu devriyelerle bölgede arama çalışması başlattı.

İki gün süren çalışmaların ardından Cırman mevkisindeki ormanlık alanda bulunan 25 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Jandarma, Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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