Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
55 dakika önce
Mersin'in Mezitli ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Mersin'in Mezitli ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Pelitkoyağı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan M.Ş, sürüsünde eksik olduğunu fark edince jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya ve motorlu devriyelerle bölgede arama çalışması başlattı.
İki gün süren çalışmaların ardından Cırman mevkisindeki ormanlık alanda bulunan 25 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
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