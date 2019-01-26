Son Dakika Haberleri: Kaybolan Makinistin Ailesi Haber Bekliyor

Kaybolan Makinistin Ailesi Haber Bekliyor

1 saat önce

Rusya'nın Kerç Boğazı'nda iki geminin yakıt transferi yaptığı sırada yaşanan patlama sonrası kendisinden haber alınamayan makinist Sinan Elik'in Ordu'daki ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaybolan Makinistin Ailesi Haber Bekliyor, System.String[]
Rusya'nın Kerç Boğazı'nda iki geminin yakıt transferi yaptığı sırada yaşanan patlama sonrası kendisinden haber alınamayan makinist Sinan Elik'in Ordu'daki ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, Ünye ilçesi Devecik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve kazada kaybolan makinist Sinan Elik'in Ünye'nin Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden eşi Hüzeyme Elik'i ziyaret etti. Vali Vekili Öztürk, makinist Sinan Elik'in elim kazada kaybolmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kazada kaybolan makinist Sinan Elik'in bulunması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gerekli tüm temasların sürdürüldüğünü ifade eden Vali Vekili Adem Öztürk, makinist Sinan Elik'in eşine her türlü yardım ve desteğin verileceğini kaydetti.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Ordu, Makinist, Güncel
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