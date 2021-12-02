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Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular - Son Dakika

Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular

02.12.2021 09:31

Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldularBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde kimi cerrah, kimi mimar, kimi öğretmen kursiyerler Halk Eğitimi Merkezinde kaybolan meslekler arasında gösterilen ahşap oymacılığının inceliklerini öğreniyorlar.

Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde kimi cerrah, kimi mimar, kimi öğretmen kursiyerler Halk Eğitimi Merkezinde kaybolan meslekler arasında gösterilen ahşap oymacılığının inceliklerini öğreniyorlar.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde zirveye taşınan mesleklerden birisi olan ahşap oymacılığı teknoloji ile birlikte yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Devlet Sanatçısı Ahşap Oyma Ustası Seyfi Mengillioğlu, Edremit Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtığı kurs ile mesleğin inceliklerini öğrencilerine aktarıyor.

Ahşap oymacılığı kursuna ise cerrah, mimar, asker, öğretmen gibi meslekler yapan kursiyerlerin katılması dikkatleri çekti. Haftanın belirli günlerinde yapılan kurslarda ahşap üzerine el oymacılığı yöntemiyle desenler işleniyor. Kursiyerler genele ev dekorasyonunda kullanılan objeleri yapmayı tercih ediyorlar.

Kursa katılan Mimar Beyzanur Küçüksarıkaya "Oymacılığı teorik olarak mesleğimde hep görüyordum. Ama deneyimleme fırsatı doğduğu zaman koşarak kursa geldim. Bu fırsatı kaçıramazdım. Fırsat verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllarca ameliyatlar yapan Emekli Cerrah Serdar Armağan ise artık oyma bıçakları ile ağaçlar ile çalıştığını ifade ederek, "Ufak tefek işler yapardım ama bu ahşap oyma apayrı bir zevki var bunun. Hem cerrahlığın verdiği bıçakla uğraşmak burada da başka bıçaklarla ağaca ameliyat yapıyorum. Kendimi öyle hissediyorum. Avutuyorum gibi geliyor bana" diye konuştu.

Kendini mesleki olarak geliştirmek istediğini ifade eden Resim Öğretmeni Zeynep Aydemir de, "Bu kursa katılmamın amacı kendimi geliştirmek adına bir tecrübe edinmek için katıldım. Seyfi hocamız ile yollarımız kesiştiğinde kendimi çok şanslı hissettim ve bu kursa devam etmeye karar verdim" dedi.

Mesleğin inceliklerini öğrencilerine aktarmaya çalışan Ahşap Oymacılığı Devlet Sanatçısı Seyfi Mengillioğlu ise, "Günümüzde ahşap oymacılığı tekrar yaşatmaya çalışıyorum. Selçuklu döneminde başlayıp, Osmanlı ile devam eden ahşap oymacılığında bizlerde büyük üstatları örnek alarak halk eğitim merkezleri bünyesinde bu sanatı devam ettirmeye çalışıyorum. Yeni sanatçılar ve meslek sahipleri kazandırmak için; insanlara yeni bir misyon, yeni bir vizyon katabilmek için, kişisel gelişimlerinde gelişmeler için kursları devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Genelde kursiyerleri ev dekorasyon ürünlerin yaptığını ifade eden Mengillioğlu "Ahşaba dair her türlü ürünü üretiyoruz. Genel anlamda ev aksesuarları üzerine çalışıyoruz. Daha geniş çerçevede baktığımız zaman camilerimizde minber, mihrap, vaiz kürsüsü, otellerde yatak başlıkları, karyola başlıkları gibi, iş yerlerine masa sandalye gibi dekorasyon ağırlıklı ahşap oymacılık sanatını devam ettiriyoruz" dedi.

Kursların yaklaşık 4 ay sürdüğünü ifade eden Devlet Sanatçısı Mengillioğlu, "Başlayan her kursiyerimiz, mutlaka ve mutlaka ikinci dönemde de devam ediyor. Kurslara katılma amaçları ahşabı çocukluktan kalan bir sevgi olarak bir hikaye olarak oluşturmuşlar. Ellerine de bu fırsat geçtiğinde biz de kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular
Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular
Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular
Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular

Balıkesir, Selçuklu, Öğretmen, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaybolan meslek ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular - Son Dakika


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