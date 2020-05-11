Kaybolan mesleklere korona ile hayat geldi - Son Dakika
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Kaybolan mesleklere korona ile hayat geldi

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs salgınından kendilerini korumak amacıyla maske yaptırmak isteyen vatandaşlar terzilere akın ederken, kaybolmaya yüz tutmuş terzilik mesleğini sürdüren terziler maske taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.

Kaybolan mesleklere korona ile hayat geldi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs salgınından kendilerini korumak amacıyla maske yaptırmak isteyen vatandaşlar terzilere akın ederken, kaybolmaya yüz tutmuş terzilik mesleğini sürdüren terziler maske taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.


Korona virüs salgını nedeniyle maskeye duyulan ihtiyaç kaybolmaya yüz tutmuş olan mesleklerden terzilere olan ilgiyi arttırdı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde terzilik mesleğini sürdüren Ferhat Özkaraca, vatandaşların talebi üzerine maske dikimi yaparken taleplere yetişmekte güçlük çekiyor. Günde ortalama 200 maske diken terzi Özkaraca, mesleğe olan ilginin yeniden artmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.


Baba mesleğini yaşatmaya çalışan terzi Ferhat Özkaraca "Babam 70 yaşında vefat etti. Ben babamın yanında terzilik yapıyordum. 10 yaşımdayken, babamla beraber çalışmaya başladım. Bizim meslek kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor. Ancak son günlerde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle, maske dikmeye yetişemiyoruz. Günde ortalama 200 maske dikiyorum. Tanesini 1 TL'ye dikiyorum. Özellikle maskenin parayla satılmaya başlamasıyla birlikte bir çok iş yeri ve vatandaşlar maske kumaşını kendileri alarak, maske diktiriyorlar. Cerrahi kuma ve cerrahi lastikten diktiğimiz maskeler, yıkanarak, birkaç kez tekrar kullanılabiliyor. Müşterilerim kumaşını kendileri alıyorlar, ben sadece dikiyorum. Kumaş ve lastikler çok kaliteli ve güvenli. Kaybolmaya yüz tutmuş olan mesleğimizin maske ile tekrar canlanması bizleri çok mutlu etti" dedi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:09 Kaynak: İHA


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