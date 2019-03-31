Son Dakika Haberleri: Kaybolan Minik Ömer'in Derede Cansız Bedeni Bulundu (2)

Kaybolan Minik Ömer'in Derede Cansız Bedeni Bulundu (2)

1 saat önce

OTOPSİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLDİMardin'in Derik ilçesinde, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bu sabah derede bulunan Ömer Azak'ın cansız bedeni (11), kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Derik Devlet Hastanesi'nden Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaybolan Minik Ömer'in Derede Cansız Bedeni Bulundu (2), System.String[]
OTOPSİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLDİ

Mardin'in Derik ilçesinde, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bu sabah derede bulunan Ömer Azak'ın cansız bedeni (11), kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Derik Devlet Hastanesi'nden Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan boğulduğu tahmin edilen Ömer Azak'ın son görüntüleri, derenin çevresindeki MOBESE kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Azak'ın bölgede bir süre gezindiği ve daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

Derik Devlet Hastanesi, Malatya Adli Tıp Kurumu, Güncel
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