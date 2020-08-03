Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor - Son Dakika

Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor

Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyorr Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyorr

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Olay, Kurban Bayramının birinci günü akşam saatlerinde Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Miraç Çiçek ailesiyle birlikte bayram ziyaretine geldikleri akrabalarının evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç'ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. 3 gündür Miraç'ın bulunması için jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE ekipleri evlerin içini ve su altı arama kurtarma ekipleri ile aramalarını sürdürüyor. Bölgede hassas burunlu köpekler de dağ taş demeden küçük Miraç'ı aramaya devam ediyor.

Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor

Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:58

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor - Son Dakika
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