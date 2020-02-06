Kaybolan operatör için koordineli çalışılıyor - Son Dakika
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Kaybolan operatör için koordineli çalışılıyor

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin kayıp operatörünü arama çalışmaları, 35 kilometrelik alanda koordineli bir şekilde sürüdürülüyor.

Kaybolan operatör için koordineli çalışılıyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin kayıp operatörünü arama çalışmaları, 35 kilometrelik alanda koordineli bir şekilde sürüdürülüyor.


Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkiinde 4 Şubat Salı günü meydana gelen karla mücadele ve yol düzenlemesinde heyelan sonucu dereye devrilen kepçenin kayıp operatörü Muhammet Yılmaz'ın arama çalışmaları devam ediyor. Gölyaka Kaymakamlığı konu ile ilgili olarak tüm ekiplerin seferberliği ile arama çalışmalarının devam ettiğini, kayıp vatandaş bulunana kadar aramaların koordineli bir şekilde devam edeceğini belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının Gölyaka Kaymakamlığı ile Gölyaka Belediyesi'nin koordinasyonunda Düzce ve Sakarya AFAD, Düzce UMKE, Düzce UKSAR, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kurbağa Adam Dalgıç Ekibi, Düzce itfaiyesi, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi, Düzce Afet Gönüllüleri ve Gölyaka halkının katılımı ile sürdüğü belirtildi.


Gölyaka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlk önce heyelanın altında kalma ihtimali göz önünde tutularak iş makineleri ile heyelan bölgesinde arama yapıldı. Daha sonra en ince detayına kadar iş makineleri ile bölge tekrar arandı. Kepçenin düştüğü nokta göz önünde bulundurularak kepçe içerisinde, altında su içerisinde ekipler tarafından arama yapıldı. Olay yerinin 1 kilometre aşağıdaki baraj türbinlerine kadar hem su içerisinden, hem su kenarlarından, hem karadan, hem de droneler ile havadan dar bölge ve geniş bölge araması yapıldı. Olay bölgesini gösteren baraj kameraları incelendi. Geniş zaman dilimi inceleme altına alındı. Telefon sinyallerine yönelik teknolojik çalışma yürütüldü. Kayıp vatandaşın telefonuna mesajın geldiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşın telefonu olay saatinden itibaren kapalıdır ve sinyal alınamamaktadır. Aramalar daha geniş bölgeye 2. günden itibaren başlatılmıştır. Yaklaşık 35 kilometrelik alanda derenin geçtiği tüm köylerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dere içerisinde botlar ile arama çalışmaları başlatıldı. Daha düzenli ve koordineli çalışma yürütülmesi adına arama kurtarmaya katılanlar arasında iletişim hattı kuruldu ve günde 3 kere koordinasyon toplantıları yapılıyor. Kayıp vatandaşın bulunabilmesi tüm imkanlar seferber edilmiş durumda olup, tüm ihtimaller değerlendirilmektedir" denildi. - DÜZCE

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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