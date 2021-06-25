Kaybolan ördeklerini hazırladıkları afişleri duvarlara asarak arıyorlar - Son Dakika

Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan iki minik kız kardeş, babalarının 3 ay önce aldığı ördek yavrularını kaybetmelerinin ardından ilginç bir yola başvurdu. İki minik kız kardeş kaybolan ördeklerini hazırladıkları afişleri duvarlara asarak arıyorlar.

Esenli Mahallesi Havlu İçi Küme Evleri'nde yaşayan 10 yaşındaki Azra Nilay Güleç ile 7 yaşındaki Zeynep Neva Güleç isimli iki kız kardeş, 3 ay önce babalarının aldığı ördek yavrularını beslemeye başladı. Ördek yavrularını evlerinin bahçelerinde hazırladıkları kümeste beslemeye başlayan minik kızlar, kısa bir zaman sonra yavruların mahallelerinde bulunan dereye gittiğini ve bir daha geri dönmediğini gördü. Duruma çok üzülen ve yaşadıkları üzüntü nedeniyle ailesinin teselli ettiği kız kardeşler, ördeklerinin bir an önce bulunması için hazırladıkları afişleri sokaklara, duvarlara ve direklere yapıştırarak yavruları aramaya başladı. Koca ilçede minik ördekleri afişle aramaya çıkan çocuklar, şimdi ise herkesten yardım isteyerek ördeklerinin bulunmasını istedi.

"Bulunması için kağıtlardan ilan yaptık"

Yaşadıkları duyguyu anlatan ve ördeklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen 10 yaşındaki Azra Nilay Güleç, "Bundan birkaç gün önce ördeklerimiz evimizin yanında bulunan derede yüzüyorlardı. Biz derede bir şey olur diye onları almaya çalıştık ancak babam 'bir şey olmaz' dediğinde biz de kardeşimle beraber eve geçtik. Sabah olduğunda ördekler evimizin havlusunda bulunan yerlerine gelmişlerdi. Sonra babamın okuluna gittik. Babamın okulundan döndüğümüzde akşam saat 17.00 sıraları gibiydi. Yine ördeklerimizin derede olduğunu gördük. Tabii akşam olunca yine evlerine geleceklerini düşündük. Ama sabah baktığımızda gelmemişlerdi. Aradan günler geçti ama ördeklerimiz hala gelmedi" dedi.

"Eve gelirken sokaklar astıkları ilanla doluydu"

Çocuklarının hazırladıkları ilanla ördeklerini bulmaya çalışmalarını eve geldiğinde haberi olduğunu söyleyen Aybastı Atatürk Ortaokulu Müdürü ve minik kızların babası Metin Savaş Güleç, "Ben o gün mesai bitiminde okuldan geldim. Gelirken yol boyu bazı kağıtlar dikkatimi çekti. Ben onu devletin bir ilanı gibi yorumladım. Eve gelirken çokta bakmadım kağıtlara. Arabadan indikten sonra aynı kağıtlardan evimin duvarında olduğunu görünce bir okuyayım dedim. İki tane ördek resmi ve altında da kayıp ilanı diye 'Sevimli ördeklerimiz kayboldu, lütfen bulanlar Metin hocanın evine getirsin' gibi yazı yazıyordu. Bu olayın bizim çocukların işi olduğunu anladım. Çocuklar eve geldiğimde çok üzgün bir şekilde beni karşıladılar. Çocuklarım ördeklerimiz kayboldu, bulamıyoruz diyerek cami yanına duvarlara ve taşlara olmak üzere her yere ilan yapıştırmışlar. Yoldan gelip geçen insanlara kağıt vermişler. Çocuklarımı teselli etmek istedim ama ilk başta başarılı olamadım" şeklinde konuştu. - ORDU