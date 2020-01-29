Kaybolan Polonyalı kadın turist bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaybolan Polonyalı kadın turist bulundu (2) - Son Dakika

Kaybolan Polonyalı kadın turist bulundu (2)

6 saat önce

GEZERKEN BULUNDUAntalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otele dün akşam gelmeyince arama çalışması başlatılan Polonyalı turist Magdalena Zak, saat 14.00 sıralarında Sorgun ormanı Titreyengöl mevkisinde dolaşırken bulundu.

Kaybolan Polonyalı kadın turist bulundu (2), System.String[]

GEZERKEN BULUNDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otele dün akşam gelmeyince arama çalışması başlatılan Polonyalı turist Magdalena Zak, saat 14.00 sıralarında Sorgun ormanı Titreyengöl mevkisinde dolaşırken bulundu. Tek başına olan kadın turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kendisini bulan jandarma görevlilerine, "Manavgat'ı gezmeye geldim. Manavgat'ı gezdim, eğlendim" dedi. Kadın turist işlemlerinin ardından oteline bırakıldı.


Manavgat, Antalya, Sorgun, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi
Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:58:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaybolan Polonyalı kadın turist bulundu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]