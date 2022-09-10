Kaybolan portakal tüccarının cesedi bulundu - Son Dakika
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Kaybolan portakal tüccarının cesedi bulundu

10.09.2022 17:26
Kaybolan portakal tüccarının cesedi bulundu

HATAY'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranan portakal tüccarı Zahit Şanlı'nın (60) zeytin bahçesinde cesedi bulundu.

HATAY'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranan portakal tüccarı Zahit Şanlı'nın (60) zeytin bahçesinde cesedi bulundu.

Erzin ilçesinde tüccarlık yapan Zahit Şanlı, bir yakınından 3 gün önce 240 bin TL aldı. Şanlı, parayla bahçeden portakal satın almak için evden ayrıldı. Ancak o günden sonra kendisinden haber alınamayınca kayıp olarak aranmaya başlandı.

Bu sabah Turunçlu Mahallesi mevkisindeki zeytin bahçesine giden bir kişi, ilaçlama yaptığı sırada, erkek cesedi görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin kayıp olarak aranan Zahit Şanlı'ya ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şanlı'nın cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan portakal tüccarının cesedi bulundu - Son Dakika

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