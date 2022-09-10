Erzin ilçesinde tüccarlık yapan Zahit Şanlı, bir yakınından 3 gün önce 240 bin TL aldı. Şanlı, parayla bahçeden portakal satın almak için evden ayrıldı. Ancak o günden sonra kendisinden haber alınamayınca kayıp olarak aranmaya başlandı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaybolan portakal tüccarının cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.