Kaybolan şahsı "Dadı" buldu - Son Dakika
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Kaybolan şahsı "Dadı" buldu

08.06.2022 16:23
Kaybolan şahsı "Dadı" buldu

Malatya'da kaybolan şahıs, dron ve jandarma iz takip köpeği "Dadı"nın katkısıyla yapılan aramada bulundu.

Malatya'da kaybolan şahıs, dron ve jandarma iz takip köpeği "Dadı"nın katkısıyla yapılan aramada bulundu.

Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahallesi'nde ikamet eden B.A. (49) isimli şahsın, 7 Haziran 2022 Salı günü saat 22.00 sıralarında kaybolduğu İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. B.A.'nın bulunması için 40 jandarma personeli, 15 güvenlik korucusu ve köy halkıyla arama başlatıldı. Dron ve iz takip köpeği Dadı'nın da katkısıyla yapılan arama tarama çalışmaları sonucu B.A., 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki arazide bulundu.

Genel sağlık durumu iyi olan B.A., kontrol amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. - MALATYA

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Sulama suyu jandarma ile köylüyü karşı karşıya getirdi Sulama suyu jandarma ile köylüyü karşı karşıya getirdi Malatya'da kaybolan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu Malatya'da kaybolan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan şahsı 'Dadı' buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaybolan şahsı "Dadı" buldu - Son Dakika
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