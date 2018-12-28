Kaybolan Şahsın Cesedi Su Kanalında Bulundu
1 saat önce
Kırşehir'in Mucur ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, su kanalında bulundu.
Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, su kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre Mucur ilçesi Pınarkaya köyünde öğleden sonra köylüler N.Z.'nin kayıp ihbarını yaptı. Köylülerin ihbarı sonrasında Jandarma
, AFAD
ve UMKE, arama çalışmalarına başladı. Köy civarında yapılan aramalar sonucu N.Z.'nin cansız bedeni su kanalında bulundu. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:22 Kaynak: İHA
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