Son Dakika Haberleri: Kaybolan Şahsın Cesedi Su Kanalında Bulundu

Kaybolan Şahsın Cesedi Su Kanalında Bulundu

1 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, su kanalında bulundu.

Kaybolan Şahsın Cesedi Su Kanalında Bulundu, System.String[]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, su kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre Mucur ilçesi Pınarkaya köyünde öğleden sonra köylüler N.Z.'nin kayıp ihbarını yaptı. Köylülerin ihbarı sonrasında Jandarma, AFAD ve UMKE, arama çalışmalarına başladı. Köy civarında yapılan aramalar sonucu N.Z.'nin cansız bedeni su kanalında bulundu. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Jandarma, Kırşehir, Mucur, 3. Sayfa
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