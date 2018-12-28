Kaybolan Şahsın Cesedi Su Kanalında Bulundu
44 dakika önce
Kaybolan şahsın cesedi su kanalında bulunduKIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, su kanalında bulundu.
Kaybolan şahsın cesedi su kanalında bulundu
KIRŞEHİR - Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, su kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre Mucur ilçesi Pınarkaya köyünde öğleden sonra köylüler N.Z.'nin kayıp ihbarını yaptı. Köylülerin ihbarı sonrasında Jandarma
, AFAD
ve UMKE, arama çalışmalarına başladı. Köy civarında yapılan aramalar sonucu N.Z.'nin cansız bedeni su kanalında bulundu. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:44 Kaynak: İHA
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