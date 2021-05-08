Son dakika haberleri! Kaybolan 20 büyükbaş hayvanı jandarma buldu - Son Dakika

Kaybolan 20 büyükbaş hayvanı jandarma buldu

SİVAS - Sivas'ta çitlerini aşıp kırsalda kaybolan 20 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Mengensofular Köyünde meydana geldi. A.C.jandarmayı arayarak 10 büyük baş hayvanının çalındığı ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ihbarın alınması ile olası hırsızların kaçış güzergahı olan Gemerek ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi istikametinde tedbir aldılar. İneklerin kaybolmuş olma ihtimaline karşı da kırsal arazide arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmasında inekler gruplar halinde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından bulunan inekler yaklaşık 4 saat sonra A.C.'ye teslim edildi.