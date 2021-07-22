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Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı - Son Dakika

Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı

22.07.2021 16:06

Ankara'da dedesinin kaçan kurbanlık koyununu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker, iki gündür 100 kişilik özel bir ekip tarafından aranıyor. Eker, son olarak bitkin ve yorgun bir halde kameralara yansımıştı. Torunun kaybolmasından sonra konuşan dede Zühtü Erdoğan ise Eker'in annesine mesaj atıp konum istediğini, ancak sonrasında şarjının bittiğini söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolmuştu. Ailesi tarafından 20 yaşındaki tıp öğrencisinin bulunması için polis ve jandarmaya haber verilmiş, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti. Havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone'nin da kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda ekip ile devam ediliyor.

GENCİN DEDESİ, YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın yaşandığı gün saat 12.00 sıralarında kendi koyunlarının kesim sırası geldiğini ve bu esnada kaçtığını ifade eden Onur Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, "Kesecektik koyunu elimizden kaçırdık. Bu da kaçtı, o mahalle aralarına girdi. Peşinden koştuk Onur'un. 2 kilometre götürdü bizi. Ondan sonra arkadan ben araba istedim gelen arabaya bindik, biraz da öyle gittik. Sonrasında koyun yoldan çıktı tarlaya girdi. Ben de arabayı oraya bıraktım peşine girdim. Araba çalışır vaziyetteydi. Onur'a arabayı istop etmesini söyledim. Anahtarı da cebine koymuş. Yokuş yukarı bir yerden koşarak önüne geçmeye çalıştı. 200 metre kovaladık" dedi.

Kurbanlık koyununun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş

''ANNESİ KONUM ATTIKTAN SONRA ŞARJI BİTMİŞ''

Onur ile kurbanlık koyunun tepeyi aştığını dile getiren dede Zühtü Erdoğan, "Ben de gittim arabayı alıp oradan önlerine geçeyim aşağıdan diye düşündüm. Geldim arabanın anahtarı yok, kaldım orada. Telefon da yok. Bir saat orada onları bekledim. Bu hayvan aşağıya gitmemiş, dönmüş yukarıdan dağın eteğinden iyice yukarıya taşımış Onur'u. Bir iki kilometre var orası. Gittikten sonra Onur annesini aramış. Koyunu göremiyorum artık, kaybettim demiş. Yolumu da şaşırdım, bana bir konum at demiş. Annesi konumu attıktan sonra Onur'un şarjı bitmiş" diye konuştu.

''BAHÇELİ BİR EV GÖRMÜŞ, KÖPEK GÖRÜNCE KAÇMIŞ''

Onur'un şarjının bitmesinin ardından bir yol görüp o yolun devamına geçtiğini söyleyen Zühtü Erdoğan şöyle devam etti:

"Onur oradan bir yol görüyor, o yolun devamına geçiyor. Ardından bahçeli bir eve rastlıyor. Bu ev vadinin dibinde bir ev. Burada avcı falan var. Kanatlı hayvanlar ve 5-6 tane de köpek var. Bu köpekleri görünce korkuyor. O evde yaşayan kadın ifadesinde, 'Korktu şu dere yukarı gitti ters yöne gitti' diyor. Yani eğer köpekler korkutmasa köyün içine gelecek yarım saat, bir saat yürümeyle."

Kurbanlık koyununun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş

50 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYOR

Arama yaptıkları esnada haber geldiğini aktaran dede Zühtü Erdoğan, "Gittik oraya. Orada aradık, sonra oraya gece oldu tabii ki. Bir köpek geldi. Kokudan yola çıkarak şu yola devam etti. Orada köpek kokuyu bulamadı, kaybetti. O akşam Çalseki diye bir yer var, oradan kameraya görünmüş yolda. Görenlerin tarifleri aynı. Bir de çobana rastlamış. Çoban Onur ile konuşmuş. Yani oraya geldikleri zaman Onur iradesini elinde tutamıyor. Çoban konuşmak istiyor ama Onur 'Geziyorum' diyor. Ters yönlere gidiyor. Dün aramamız o şekilde oldu. Dün burada bir kadın görmüş. Haber verdi. Biz her ihtimale koşuyoruz. Kadın, 'Ben resim çekiyordum, o çocuğun elinde sopa vardı. Şu karşı da var ya oradan şöyle gidiyordu' demiş. Orada görmüş. Şimdi burayı tarıyoruz. Burada herhalde 50 kilometrelik bu alanın içinde" ifadelerini kullandı.

Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp

Kırıkkale Üniversitesi, Otomobil, Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı - Son Dakika
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