Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, ailesinin iki gün önce yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlardan oluşan "kurbağa adam" ekibi ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 60 kişi katılıyor.

Çalışmalarını Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştıran ekiplere, jandarma da drone ve dedektör köpek desteği sağlıyor.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile ekiplerin çalışma yaptığı bölgede AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

Gülistan Doku'nun Diyarbakır'dan gelen aile bireylerinden dayısı Mehmet Nurkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin kaybolmadan bir gün önce erkek arkadaşıyla tartıştığını ve ardından kaldığı öğrenci yurduna gitmediğini öğrendiklerini söyledi.

Bunun üzerine endişelendiklerini ifade eden Nurkan, "Bütün Tunceli arama çalışmaları için seferber. Polis, jandarma şu an herkes bulunması için elinden geleni yapıyor. Gün geçtikçe bizim de endişemiz artıyor. Herkes dua etsin, inşallah sağ salim kızımızı buluruz. Tek dileğimiz budur."

Nurkan, Gülistan'ın arkadaşlarıyla da görüştüklerini ve herhangi bir sorunun olmadığını öğrendiklerini de belirtti.

Kardeşinin arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen ve bir ara kendinden geçen Aygül Doku ise güçlükle sakinleştirildi.

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan bir süredir haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta Tunceli Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun bulunması için arkadaşları ile görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki MOBESE kayıtlarını da incelemiş ancak bir sonuç elde edilememişti.

Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Munzur Üniversitesi, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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