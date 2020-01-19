Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 15 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Ankara, Diyarbakır ve Konya Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Dairesi başkanlıklarına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği dalgıçları ile Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 90 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile derinliğin yer yer 21 metreyi aştığı Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli kameralı su altı robotlarıyla, Kayseri Turkuaz Doğa Sporları ve arama Kurtarma Derneği üyeleri de su altı kamerasıyla destek veriyor.



Polis ve jandarmanın dedektör köpekleri ve drone ile arazide aramalarını sürdürdüğü çalışmaların 14'üncü gününde, Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.



Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gelen Vali Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

Gülistan Doku'nun dayısı Mehmet Kan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 gündür arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığını belirterek, "Gülistan şu an konuştuklarımızı duyuyorsa, inşallah duyuyordur, bizi arasın 'Yaşıyorum' desin, yaşadığını bilelim, biz de ona göre hareket edelim. Biz hep kızımızı suda arıyoruz, inşallah suda değildir. Biz inançlı insanlarız, inanıyoruz ki kızımız suda değildir. Biz sağ salim kızımızı görmek istiyoruz." dedi.

Gülistan'ın akrabaları ve köylülerinin Tunceli'ye gelerek aileye destek verdiğini ifade eden Kan, "Arama çalışmalarında gölde 4 ekip vardı ama şu an 11 ekip çalışıyor. Sudaki çalışmalar çok iyi, sağ olsunlar ama inşallah kızımız suda değildir. Ama kızımıza ulaşamıyoruz, soru orada." diye konuştu.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.



Genç kızın ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bir intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.



Ayrıca daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunmuştu.