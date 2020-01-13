Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 8'inci günde de devam edildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, jandarma su altı arama kurtarma dalgıçları, polis özel harekat timleri ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 130 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla, polis ekipleri de drone ile destek veriyor.

64 özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ve polis dedektör köpekleriyle arazide yapılan arama çalışmalarının 8'inci gününde de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

Sonel, kamerayla su altında yapılan arama çalışmasını da izledi.

"Kardeşimin akıbetinin ortaya çıkartılmasını istiyoruz"

Kaybolan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Barosu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak öncelikli isteklerinin kardeşinin sağ olarak bulunması olduğunu belirterek, "Kardeşimin başına bir şey gelmişse akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkartılmasını istiyoruz." dedi.

Arama çalışmalarında bugüne kadar Dinar Köprüsü'nde kardeşine ait olduğu iddia edilen bir makas ve kayıp ihbarı yapıldığı gün saat 16.26'da kardeşinden Zaynar Abarok'a yapılan 4 saniyelik arama kaydı dışında kendilerini sonuca götürecek delil bulunmadığını ifade eden abla Doku, ilgili kurumların kesin bilgi ve belgelerin ailesiyle paylaşmasını istedi.

Doku, kardeşinin bulunması için çabalayan gerçek ve tüzel tüm kişilere çabalarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Baro Başkanı Kenan Çetin de baro olarak aileyle ilgili tüm kurumlarla görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

Ailenin yanında olduklarını belirten Çetin, barodaki hukukçuların da konunun takipçisi olduğunu aktardı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.