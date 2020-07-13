Kaybolan üvey kardeşleri polis buldu - Son Dakika

Kaybolan üvey kardeşleri polis buldu

KAHRAMANMARAŞ'ta bakkala gidiyoruz deyip evden çıktıktan sonra haber alınamayan üvey kardeşler Elif Naz Polat (6) ile Nursel Aytemiz, evlerinden 3 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'ta bakkala gidiyoruz deyip evden çıktıktan sonra haber alınamayan üvey kardeşler Elif Naz Polat (6) ile Nursel Aytemiz, evlerinden 3 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulundu.

Öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evlerinden 'bakkala gidiyoruz' diyerek çıkan Elif Naz Polat ile Nursel Aytemiz, bir daha dönmedi. Aramaya çıkan aile, çocuklarını bulamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen polisler, arama çalışması başlatıp, çocukların eşkalleri de merkezdeki tüm ekiplere bildirildi.

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Ekipler Elif Naz ile Nursel'i her yerde ararken, yaklaşık 1 saat sonra Trabzon Bulvarı'nda yaya devriye gezen polisler, Bahçelievler Camii önünde eşkale uyan 2 çocuk gördü. Yanlarına gittikleri çocukların Elif Naz Polat ile Nursel Aytemiz olduğunu belirleyen polislerin bilgi vermesi üzerine caminin önüne ailesi geldi.

Çocuklarına sağ salim kavuşan anne polislere teşekkür etti.


Elif Naz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:19 Kaynak: DHA

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