Kaybolan üvey kardeşleri polis buldu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta bakkala gidiyoruz deyip evden çıktıktan sonra haber alınamayan üvey kardeşler Elif Naz Polat (6) ile Nursel Aytemiz, evlerinden 3 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulundu.
Öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evlerinden 'bakkala gidiyoruz' diyerek çıkan Elif Naz Polat ile Nursel Aytemiz, bir daha dönmedi. Aramaya çıkan aile, çocuklarını bulamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen polisler, arama çalışması başlatıp, çocukların eşkalleri de merkezdeki tüm ekiplere bildirildi.
Çocuklarına sağ salim kavuşan anne polislere teşekkür etti.