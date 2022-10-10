Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor - Son Dakika
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Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor

10.10.2022 00:58
Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları havadan helikopter desteğiyle sürüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları havadan helikopter desteğiyle sürüyor.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Kandıra ilçesi Bağırganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Binay ve yanındaki M.K., palamut avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin bir anda alabora olması neticesinde M.K. kurtularak yardım istedi. M.K., kendisi için yardıma gelen ekipler ve yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan Özcan Binay'dan olayın gerçekleştiği andan itibaren haber alınamazken, tekne de hala bulunamadı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları yaklaşık 12 saattir devam ediyor. Binay'ın yakınları ise arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip ediyor. Hala bulunamayan 49 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Özcan Binay'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

Özcan Binay'ı arama çalışmalarına helikopter de katıldı. Bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi alan Kocaeli Vali Yardımcısı Abdulrauf Ulusoy, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, Binay'ın acılı ailesinin üzüntülerine ortak oldu. - KOCAELİ

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Alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor Alabora olan teknede kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor Kocaeli haber | Kocaeli'de alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, kayıp şahıs aranıyor
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Kandıra, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaybolan vatandaşı arama çalışmaları helikopter desteğiyle sürüyor - Son Dakika
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